سعر طن الأرز الشعير اليوم.. عرض الحبة بـ15 ألفا و350 جنيها

سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم الإثنين، وفرة كبيرة في المعروض، وذلك وفقاً لعمليات البيع والشراء التي أجريت في الأسواق الحرة والمتاجر في شتى ربوع محافظات مصر، حيث شهد الأرز رفيع الحبة حركة بيع على نطاق واسع خلال تعاملات اليوم.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

وأكد حاتم عبد الغفار ،عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن سعر طن الأرز الشعير اليوم، قد سجل حركة بيع كبيرة وزيادة الطلب للشراء من قبل المستهلكين، إذ سجلت أسعاره التالي:

- سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة بـ15ألفا و350 جنيهًا.

- سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة بـ15ألفا و100 جنيه.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

وأوضح حاتم، أن سعر طن الأرز الشعير اليوم، متوفر بكميات تخطت حاجز 3 ملايين طن أرز شعير، لافتاً إلى أن محافظتي الدقهلية، وكفر الشيخ، ينتجان81%، من محصول الأرز الشعير خلال موسم الحصاد خلال العام الماضي 2022، حيث يتم زراعة محصول الأرز في نطاق الحقول الزراعية بـ8 محافظات فقط في مصر.