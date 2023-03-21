120 وجبة وزينة رمضان وهدايا عيد الأم لنزلاء كبار بلا مأوى بالشرقية

أدخلت عدد من نساء محافظة الشرقية البهجة والسرور على السيدات من نزلاء كبار بلا مأوى التابع لمديرية التضامن الاجتماعي والكائن مقره بمدينة الزقازيق بتوزيع هدايا ووجبات بمناسبة عيد الأم هذا بالإضافة إلى إدخال السرور عليهم بتعليق زينة رمضان داخل الدار.

والتقت بوابة «الوطن» أفراد فريق صحبة الخير والذي تنظمه إحدى سيدات مدينة الزقازيق أثناء تواجدهم في دار كبار بلا مأوى الكائن بمدينة الزقازيق في مبنى الهلال الأحمر التابع لمديرية التضامن الاجتماعي أثناء توزيع وجبات وهدايا بمناسبة عيد الأم وزينة وفانوس رمضان بمناسبة قرب حلول الشهر الكريم.

وتقول ماجدة النبراوي، من مدينة الزقازيق، في حديث خاص لـ«الوطن»، إنها تساهم رفقة عدد من النساء في الأعمال الخيرية كتوزيع الوجبات بمشاركة المتطوعين والمتبرعين من أهل الخير، لافتة إلى أن العمل من خلال الفريق بدأ منذ أكثر من 5 سنوات.

توزيع 120 وجبة

وأضافت النبراوي أن اليوم اختصوا به زيارة كبار بلا مأوى من النساء تحديدا ووزعوا 120 وجبة، فضلا عن توزيع وجبات وحلويات وهدايا كالملابس بمناسبة عيد الأم لإدخال السرور والبهجة عليهم.

وأشارت منى معوض إلى أنهم يساهمون في الأعمال الخيرية، كما يستعدون لتوزيع كراتين رمضان، لافتة إلى أن الجمعيات الخيرية تساعدهم في توفير معونات ومساعدات للمستحقين، معلقة: سعادة كبيرة وإحنا وسط أهالينا اللي محتاجين تضامنا معاهم قبل الأكل والفلوس.

واختتمت سوما الضوي أنها تطهي وجبات من خلال دعم أهل الخير بتوفير سلع غذائية أو مادية وتقوم بطهيها في منزلها وتوزيعها على الأشخاص والأسر الأكثر احتياجا كالمرضى وغير القادرين.