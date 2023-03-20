فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق بمصيف بلطيم بكفر الشيخ غدا

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق بمصيف بلطيم، غداً الثلاثاء، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة مساءً، ولمدة 4 ساعات.

المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وذكر بيان صادر عن الوحدة المحلية لمدينة المصيف، إن المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء، هي «منطقة الفنار، ومنطقة النرجس، ومنطقة الزهراء، ورافع مياه الشرب، وقرية الشيخ مبارك»، وذلك للقيام بأعمال صيانة محطة توزيع النرجس بمصيف بلطيم، استعداداً لموسم صيف 2023.

رفع كفاءة الخدمة

وتوجه البيان، بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.