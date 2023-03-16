خريطة فصل التيار الكهربائي اليوم في 5 محافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

تفصل الكهرباء اليوم الخميس، بعدة قرى ومدن في 5 محافظات، وفقا لشركات الكهرباء التابع لها للصيانة الدورية وصيانة المغذيات.

وأهابت شركات الكهرباء بالأماكن المتأثرة بفصل التيار الكهربائي، بتوفير مغذٍ بديل، خاصة لأصحاب المخابز والمستشفيات.

فصل التيار الكهربائي بعدة قرى في الدقهلية

تنشر «الوطن»، خريطة الأماكن المتأثرة بفصل التيار الكهربائي اليوم الخميس:

الدقهلية: فصل التيار الكهربائي بمدن الستاموني، وشربين والمطرية والمنصورة وميت غمر وتمي الأمديد وطلخا وبني عبيد بقرى كفر شريف وكفر يوسف والمنشاة وكسيبة وسلامة والمحارقة وسراج وحداد وعزبة المحمودية وابو حمزة وخليل مهدى والطراطير ونص بطرة والبيضاء والرحمانية والعزب وكفر بدوى والبرامون، من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا.

دمياط: قطع الكهرباء عن مدن كفر البطيخ والروضة والشعراء بقرى تفتيش السرو والإسكندرية والعدلية والبستان وكفر البستان والتضامن والسواحل وطريق الميناء، من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا.

كفر الشيخ: انقطاع الكهرباء عن مدن غرب كفر الشيخ وشمال دسوق والرياض ومطوبس ومدينة الحامول بقرى القنال والسحبات والناصرية وأريمون والنوايجة، من 9 صباحا حتى 3 عصرا.

مواعيد انقطاع الكهرباء في البحر الأحمر والمنوفية

البحر الأحمر: فصل التيار الكهربائي اليوم عن جنوب مدينة الغردقة، من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا.

المنوفية: قطع الكهرباء بعدة قرى في مدينتي الباجور وأشمون من الساعة 7 صباحا حتى 12 ظهرا.

القليوبية: بينما تشهد محافظة القليوبية فصل التيار الكهربائي غدا الجمعة، عن عمليات الصرف الصحي وعزبة السوق وقرية طابا وقرية منشية النور بمدينة بنها، من الساعة 8 صباحا حتى 11 صباحا.