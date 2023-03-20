«آداب سوهاج» تنظم احتفالية «يوم الوفاء والتقدير» للمرأة غدا

تنظم كلية الآداب بجامعة سوهاج، غدا الثلاثاء احتفالية بعنوان «يوم الوفاء والتقدير»، تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور محمد توفيق عميد كلية الآداب، بقاعة قناة السويس بمقر الجامعة الجديدة بالكوامل.

رئيس جامعة سوهاج على رأس الحضور

يحضر الاحتفالية رئيس جامعة سوهاج، ونواب رئيس الجامعة، وعميد كلية الآداب، وعمداء الكليات والقيادات النسائية وعضوات مجلس النواب بالمحافظة.

تكريم القيادات النسائية بالجامعة والعاملات المحالين لسن التقاعد بالكلية

ويتم خلال الاحتفالية تكريم القيادات النسائية بجامعة سوهاج، والعاملات المحالين لسن التقاعد بكلية الآداب، بجانب تكريم أمهات أوائل الطلاب على مستوى أقسام الكلية، وأمهات الطلاب ذوي الإعاقة بالكلية.