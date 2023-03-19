رئيس جامعة سوهاج: نعمل على تعريف الشباب بكيفية إدارة المشروعات الزراعية

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، ندوة "الاستثمار الزراعي في مخرجات البحث العلمي"، والتي نظمتها كلية الزراعة، بهدف عرض فرص الاستثمار الزراعي للاستفادة من مخرجات البحث العلمي، بحضور كلاً من الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خلف همام عميد الكلية، والدكتور كمال طلب المدير التنفيذي لوادي التكنولوجيا بالجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك بقاعة المناقشات بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد.

فعاليات الندوة.. استعراض طرق الاستثمار

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج انه خلال فعاليات الندوة تم استعراض طرق الاستثمار في مجال الأعلاف والأسمدة والمبيدات والثروة الحيوانية، وتعريف الشباب بكيفية إدارة المشروع وخطة العمل، وتوفير كامل الدعم للعمل تحت مظلة الجامعة، الي جانب عرض السبل القانونية المتاحة للتواصل مع الهيئات التمويلية.

دفع عجلة الإنتاج في اتجاه الاقتصاد القائم

وأضاف الدكتور حسان النعماني أن الهدف من الندوه دفع عجلة الإنتاج في اتجاه الاقتصاد القائم علي المعرفة والبحث العلمي، وذلك لتوفير فرص العمل والمساهمة في حل المشكلات المجتمعية وعلي رأسها الأمن الغذائي، الي جانب دعم الاقتصاد المحلي وزيادة استقلاليته، مؤكداً على أن قطاع الدراسات العليا والبحوث بصدد عمل قاعدة بيانات لجميع المشروعات الواعدة والقابلة للتنفيذ، استعداداً لإقامة منتدى لجذب الاستثمار، وذلك وبحضور القيادات التنفيذية والمجتمعية بالمحافظة وكافة المؤسسات بالدولة المصرية.

وأوضح الدكتور خلف همام أن الندوة أكدت على الدور الذي تلعبه كلية الزراعة في إيجاد حلول مبتكرة لتقليل الفاتورة الاستيرادية عن طريق توفير بدائل جديدة، موضحاً أن هناك عدد كبير من المشروعات في طريقها للتنفيذ عن طريق إنشاء شركات وعقد شراكات جديدة مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأشار الدكتور كمال طلب إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيد من المشروعات الابتكارية، والتي تعمل علي إيجاد حلول حقيقية للمشاكل المجتمعية لربط البحث العلمي بالمجتمع وخلق فرص جديدة، عن طريق إنشاء شركات متخصصة قادرة علي المنافسة، لافتاً إلى أن وادي التكنولجيا يفتح أبوابه لدعم جميع الأفكار والشركات في جميع مراحلها المختلفة.