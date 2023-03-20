جامعة سوهاج تنظم زيارة طلابية لمشروع الوحدات السكنية بحي غرب

شارك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، في فعاليات الزيارة الميدانية التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب، لتفقد مشروع إنشاء وحدات سكنية ضمن مشروع التطوير الحضاري، أحد المشروعات القومية لتطوير عواصم المحافظات، وذلك بنطاق حي غرب مدينة سوهاج.

مبادرة شوف بنفسك بسوهاج

وقدم الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، الشكر للقيادة السياسية على المشروعات التي تقام علي أرض محافظة سوهاج، مشيداً بهذا المشروع المتميز والفريد من نوعه والذي يعد نقلة حضارية للمحافظة، وبسرعة تنفيذه في زمن قياسي وبأعلى معايير الجودة، مضيفاً أن هذه الزيارة جاءت ضمن سلسلة الزيارات التي تنظمها الجامعة في إطار مبادرة (شوف بنفسك)، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوعية شباب الجامعات بالمشروعات القومية والجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر.

مشروعات محافظة سوهاج

وأوضح الدكتور حسان النعماني أن المشروعات القومية الجديدة التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة تعتبر نقلة نوعية هامة فى مجال الإسكان الاقتصادي والمتوسط، وتهدف إلى تحقيق الرفاهية والاستقرار وإعادة الأمل للفئات التى ظلت مهملة عبر سنوات طويلة، مشيراً إلى أن مشروع انشاء 500 ألف وحدة سكنية يأتي ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، والتي تستهدف 29 محافظة بتكلفة نصف تريليون جنيه، حيث تم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى والتي تشمل 13 محافظة ومنها سوهاج.

شرح المشروعات للطلاب

وقال محمد يوسف، مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب، إنه خلال فعاليات الزيارة قام المهندس خالد عبد الجابر بتقديم شرح واف للطلاب عن المشروع الذي يتم تنفيذه على أرض الشونة خلف معهد الأورام، مضيفاً أن الطلاب أشادوا بما شاهدوه من إنجازات على أرض الواقع، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الإقليمية على الخريطة القومية للتنمية الشاملة بالمحافظة.