البيت الأبيض: مبادرة الصين لوقف إطلاق النار محاولة لمنح روسيا الوقت لشن هجوم جديد

أعلن البيت الأبيض، أن مبادرة الصين لوقف إطلاق النار بمثابة محاولة لمنح روسيا الوقت لشن هجوم جديد على أوكرانيا، بحسب ما أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

إيجاد طريقة عقلانية للخروج من الأزمة الأوكرانية

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال زيارته لروسيا اليوم، إنه على اقتناع بإيجاد طريقة عقلانية للخروج من الأزمة الأوكرانية وتحقيق السلام الدائم، وذلك من خلال استرشاد الجميع بمفهوم الأمن المشترك والحوار البراجماتي والمشاورات على قدم المساواة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك».

وفي 24 فبراير الماضي، أصدرت وزارة الخارجية الصينية بيانا من 12 نقطة بموقف «بكين» بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية؛ بينها ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول، والدعوة لمنع المزيد من التصعيد، واستئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف، مؤكدة رفضها التام بشأن استخدام أي دولة للأسلحة البيولوجية والكيميائية في ظل أي ظروف.