البيت الأبيض يؤكد أهمية التواصل بين الرئيسين الأمريكي والصيني

ذكر منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن بالبيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، جون كيرني، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينج في الوقت المناسب.

ضرورة إبقاء قنوات الاتصال بين الرئيسين الصيني والأمريكي

ورد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض على سؤال حول الاتصالات بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني قائلا: «يريد الرئيس إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الصين، لقد سمعته بنفسه يقول قبل أيام قليلة، إنه يعتزم التفاوض بشأن فرصة جديدة للاتصال مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وأعتقد أن ذلك سيحدث في الوقت المناسب».

تعليق من البيت الأبيض على اتصال بين الرئيسين

تابع منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض: «من المهم الحفاظ على فرصة الاتصالات بين الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج، خاصة الآن، عندما تكون العلاقات بيننا متوترة للغاية بين البلدين».

ويستعد الرئيس الصيني شي جين بينج لزيارة روسيا الاتحادية في الفترة من 20 إلى 22 مارس الجاري بعد أيام من زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى روسيا، ولم يتم التعليق على وقت الزيارة أو الاتصال بين الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، ولكن تم الكشف عن تفاصيل اللقاء بين الرئيس الصيني والرئيس الروسي بحسب الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الصينية، وانج ون بين، حيث سيناقش الطرفان القضايا العالمية والإقليمية وكذلك مناقشة عدم الاستقرار المتزايد على الساحة الدولية مع التأكيد على عمق العلاقات بين موسكو وبكين.