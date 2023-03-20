روسيا تقاضي قضاة المحكمة الجنائية الدولية بعد مذكرة اعتقال بوتين

أعلنت لجنة التحقيق في الاتحاد الروسي، اليوم الاثنين، فتح قضية جنائية ضد المدعي العام وقضاة المحكمة الجنائية الدولية، وذلك عقب إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لشبكة «سكاي نيوز» عربية.

وأوضحت لجنة التحقيق أن الملاحقة الجنائية غير قانونية بطبيعة الحال، لأنه لا توجد أسباب للمحاكمة الجنائية، مشيرة إلى أنه وفقا لاتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية والمعاقبة عليها والصادرة في 14 ديسمبر 1973، يتمتع رؤساء الدول بحصانة مطلقة من الولاية القضائية للدول الأجنبية.

روسيا: تصريحات ألمانيا حول اعتقال بوتين لاغية وباطلة

بدوره، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس الأحد، إن روسيا لا تعترف بتصريحات وزير العدل الألماني، بشأن اعتقال بوتين، ووصفها بأنها «لاغية وباطلة»، في إشارة إلى عدم الاعتراف بسلطة واختصاص المحكمة الجنائية الدولية في مدينة «لاهاي» الواقعة في غرب هولندا، واعتبار قراراتها لاغية وباطلة قانونيا.

وفي وقت سابق، أعلن وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، أنه سيتم اعتقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حال قرر زيارة ألمانيا، وذلك امتثالا لقرار محكمة الجنايات الدولية.

المحكمة الجنائية الدولية يمكنها اتخاذ إجراءات ضد رؤساء الدول

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية يمكنها اتخاذ إجراءات ضد رؤساء الدول، وأصدرت المحكمة، الجمعة الماضي، مذكرات توقيف بحق بوتين والعديد من الروس الذين يعتبرون مسؤولين عن الاختطاف الجماعي للأطفال الأوكرانيين واستهداف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.