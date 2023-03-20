وصول أسرة ولاء زايد صيدلي حلوان لحضور جلسة محاكمة المتهمين

وصلت إلى مقر محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، قبل قليل، أسرة ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، لحضور محاكمة المتهمين بقتل نجلهم، وظهروا جميعهم متشحين بالسواد.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشارين حسن مصطفى السايس الخولي ومصطفى حسن أبو قورة.

تحريات حول الواقعة

وأجرت قوة من مباحث قسم شرطة حلوان بالقاهرة، تحرياتها حول الواقعة والذي راح ضحيتها المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، واستمعت إلى أقوال نجل الضحية البالغ من العمر 5 سنوات، والذي أكّد أن المتهمين تشاجروا مع والده في الشقة، وهو ما أكّد وجود شبهة جنائية في الوفاة.

الاستماع إلى عدد من الشهود

واستمعت هيئة المحكمة، إلى أقوال عدد من الشهود على الواقعة وكان من بينهم حارس العقار الذي استنجدت به والدة المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، والذي أكد بأنه سمع صوت شجار المتهمين مع الضحية، وحينما ذهب لتطلع الأمر، نهروه بأن هذه خلافات عائلية ولا يحق له التدخل فيها.