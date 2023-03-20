تفاصيل 6 جلسات لمحاكمة المتهمين بقتل صيدلي حلوان: «أذلوه أمام طفله»

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بعد قليل، جلسة محاكمة المتهمين باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان».

المتهمين أذلوا المجني عليه

وتعد هذه الجلسة السادسة لمحاكمة المتهمين في قضية ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، وخلال الجلسات الماضية قال ممثل النيابة العامة أن المتهمين «تسلطوا على الضحية وأذلوه داخل مسكنه وأمام ابنه الصغير».

المجني عليه لم يستطع الدفاع عن نفسه

وخلال نظر الجلسة الثانية من محاكمة المتهمين في قضية المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، كان ممثل النيابة العامة قد أبدي في مرافعته أمام هيئة المحكمة، قائلًا: «اللهم إنا نعوذ بك من قهر الرجال، نستعيذ بالله من أمر جلل أثره على النفوس شديد.. فقهر الرجال يا سادة حيث يتسلط ظالم على شخص آخر ولا يستطيع المقهور الدفاع عن نفسه لوقوعه تحت ظلم وتعذيب».

وأضاف ممثل النيابة العامة، أن المتهمين في قضية المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، وحسب ما جاء في وقائع الدعوى المنظورة فلا يجب أن تأخذكم بهم شفقة، لأن السبب في ذلك الواقعة هي علم زوجة المجني عليه المتهمة الأولى بزواجه من أخرى، وأنهما كان قد تزوجا في عام 2016 ورزقهما الله بالطفل يونس، ولكن كانت الخلافات عنوان حياتهما.

وتابع ممثل النيابة العامة، أنَّ السبب في وقوع الطلاق بين المجني عليه وزوجته الأولى هو تدخل والدتها في حياتهما، وردها مرة أخرى إلى عصمته وكان يريدها أن تسافر معه للإقامة خارج البلاد ولكنها رفضت فعرض عليها الزواج من أخرى ووافقت، ولكن وقع الطلاق في المرة الثانية لأسباب لا تري النيابة لذكرها أي فائدة.