بدء جلسة محاكمة المتهمين بقتل ولاء زايد «صيدلي حلوان»

بدأت جلسة محاكمة المتهمين الـ7 باستعراض القوة ضد المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، أمام محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، ما أسفر عن مقتله بعد سقوطه من شرفة منزله في حلوان.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشارين حسن مصطفى السايس الخولي ومصطفى حسن أبو قورة.

المتهمون حاولوا الصلح بين المجني عليه وزوجته

وخلال نظر الجلسة الماضية، استمعت هيئة المحكمة إلى دفاع المتهمة الأولى زوجة المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، والذي أبدى أثناء دفاعه بأن المتهمين جميعهم ذهبوا إلى شقة الضحية لمحاولة الصلح بينهما، وحينما فشلوا في ذلك زُج بهم في الاتهام محل الواقعة.

تحريز الهاتف المحمول

وحرزت النيابة العامة الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، والمتهمين للاطلاع على الرسائل التي أرسلها الضحية إلى شقيقته يطلب إغاثتها وزوجته الثانية.

كما قالت أسرة المجني عليه أمام النيابة العامة، إن الضحية حاول الاستنجاد بهم من براثن زوجته الأولى وأسرتها ولكن لم يستطيعوا اللحاق به فاستعانوا بحارس العقار الذي يقطن فيه نجلهم ولكنه فشل أيضًا من إنقاذه.