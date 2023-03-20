النائب أحمد عثمان: حديث الرئيس خلال احتفالية الأم المثالية 2023 حمل رسائل مهمة

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالية السنوية للمرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، حمل رسائل بالغة الأهمية، منها أن الرئيس داعم بقوة للمرأة المصرية، ولن يتوقف عن تعزيز دورها في المجتمع، ومضاعفة مساهمتها في خطط التنمية التى تقوم بها الدولة المصرية.

زيادة الأنشطة التدريبية للسيدات

وأضاف أن الرئيس أعلن عددا من القرارات المهمة التي ترفع من مؤشر تمكين المرأة المصرية خلال السنوات المقبلة، أهمها تمثيل المرأة فى مجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، وزيادة الأنشطة التدريبية للسيدات لتأهيلهن لتولي المناصب العليا بالدولة، كذلك التوسع فى البرامج التدريبية فى المجالات التكنولوجية والرقمنة، لزيادة فرص تمكين المرأة اقتصاديا لأنه سيتيح لها المزيد من فرص العمل والوظائف في المستقبل.

وثمن عضو مجلس النواب، قرار الرئيس بالتوسع فى دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية، فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة، لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل، كذلك دعم البيئة التشريعية والمؤسسية، للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة وتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنية، لأنه سيسهم في تحقيق التمكين الاقتصادي لعدد كبير من النساء، كما سيساهم القرار في تحفيز مشروعات المرأة، ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية، ما يعزز مساهمتها فى توطين الصناعة الحديثة فى مصر.

ضرورة متابعة مؤشر المساواة في الأجر بين الجنسين

وشدد على ضرورة متابعة مؤشر المساواة في الأجر بين الجنسين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، لضمان استدامة التحسن فى هذا المؤشر، وحماية المرأة العاملة، وضمان حقوقها فى مشروع قانون العمل.

أشار إلى أن الرئيس أصدر قرارا بالعفو عن كل الغارمين والغارمات، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل، والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المعظم، القرار الذي يأتي تتويجا لحزمة من الإجراءات المهمة للحفاظ على كيان الأسر المصرية من التفكك.