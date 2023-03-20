استعدادات «تموين سوهاج» لشهر رمضان 2023.. حملات مكثفة وتوفير السلع بالمنافذ

أطلقت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج خطة الاستعداد لشهر رمضان 2023، تستهدف توفير السلع التموينية والغذائية والضرورية للمواطنين بالمحافظة، خاصة اللحوم والدواجن، فضلا عن تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار.

توفيرمنافذ البيع بأسعار مخفضة

ووفرت المديرية المواد الغذائية عبر العديد من المنافذ، بينها منافذ مديرية التموين ومنافذ الشركة المصرية ومنافذ الجمعيات التعاونية والاستهلاكية ومنافذ وزارة الداخلية ومنافذ جهاز الخدمة الوطنية ومنافذ الغرفة التجارية.

توفير السلع الغذائية بسوهاج

وصرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل مديرية التموين والتجارية الداخلية بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن»، بأن مدرية التموين والتجارية الداخلية وفرت بالتنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة لتوفير أرصدة من السلع التموينية التي تصرف على البطاقات التموينية، خاصة السكر والأرز والزيت، حيث تتابع المديرية يوميا الأرصدة الخاصة بصرف البطاقات التموينية.

توفير المواد البترولية

وأضاف وكيل تموين سوهاج، أن المديرية بالتنسيق مع الإدارات الفرعية، وضعت خطة محكمة للرقابة والسيطرة على تداول المواد البترولية بجميع محطات الوقود بمراكز سوهاج، فضلا عن وضع خطة لتكثيف التواجد لمفتشي التموين أثناء تداول المواد البترولية، مع شن حملات مفاجئة بصفة دورية ومراقبة مخزون المحافظة طوال شهر رمضان من السلع البترولية.