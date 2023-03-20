وكيل صحة كفر الشيخ تتفقد مستشفى الصدر وتتابع الأعمال الإنشائية

تفقدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، بمستشفى الصدر بمدينة كفر الشيخ، للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومتابعة أعمال الإنشاء والتطوير بالمستشفى، بحضور الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتورة أميرة هانم، مدير المكتب الفني بالمديرية، وعدد من قيادات المديرية.

وكيل الوزارة تتابع سير العمل بالأقسام الداخلية

وتابعت وكيل الوزارة، سير العمل بالأقسام الداخلية، ومبنى الأشعة، والمعمل، والصيدلية، ومبنى الطوارئ، والعيادات الخارجية، والمغسلة، والمخازن، وكذلك المطبخ، كما اطلعت على أعمال التطوير والإنشاء بالمستشفى.

وتفقدت وكيل صحة كفر الشيخ، الأعمال الإنشائية، ومراحل التطوير بالمستشفى، وتابعت حُسن سير العمل وانتظامه، وحّثت العاملين علي أهمية الدور الذي يقومون به تجاه المرضى، وأهمية معاملة المواطنين معاملة حسنة تليق بهم.

وأشادت وكيل الوزارة، بحُسن سير العمل، وانتظامه، والالتزام بالزى الرسمى، كما توجهت بالشكر للعاملين بالمستشفى وعلي رأسهم مدير المستشفي والأطباء والتمريض.

تطوير مستشفى الصدر بكفر الشيخ

جدير بالذكر أنه يتم حالياً تطوير مستشفى الصدر بكفر الشيخ، وإنشاء عناية جديدة، ومبنى للطوارئ، والعيادات، وأشعة مقطعية، وخزان أكسجين جديد سعة 11 ألف لتر، إضافة لرفع كفاءة البنية التحتية للمستشفى من مياه شرب، وصرف صحي، وخزانات.