جامعة الإسكندرية: 1 أبريل آخر موعد لقيد ملفات طلاب الدراسات العليا

أكد الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، على وكلاء كليات ومعاهد الجامعة، ضرورة الانتهاء من قيد ملفات طلاب الدراسات العليا موضحاً أن آخر موعد لقيد هذه الملفات هو الأول من شهر أبريل المقبل، وذلك خلال انعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث اليوم بقاعة الاجتماعات الكبرى بالجامعة.

وأكد نائب رئيس جامعة الإسكندرية أن القطاع بصدد توثيق كافة القرارات الصادرة بشأن موضوعات الدراسات العليا داخل قاعدة بيانات لتحقيق أقصى استفادة لكافة الباحثين والدارسين بجامعة الإسكندرية.

الحصول على الدرجة بالنشر العلمي

وأحيط المجلس علماً بقرار مجلس الجامعة بالحصول على الدرجة بالنشر العلمي ومراجعات المكتبة الرقمية وكذلك الشهادات المعادلة والمواد التكميلية الخاصة بها وشروطها.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتورة بريهان سالم حول قيام قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة بتنظيم ورشة عمل خاصة بتصنيف الجامعات والنشر العلمي، بمعهد الدراسات العليا والبحوث تحت عنوان : Research Planning & its Reflection On Global Ranking ، وذلك بالتعاون مع مكتب العلاقات الدولية ومكتب Elsevier بالقاهرة، وبحضور 52 مشارك من الوكلاء والباحثين ومساعدي وكلاء الدراسات بكليات ومعاهد الجامعة.

الموافقة على بروتوكولات تعاون بين جامعة الإسكندرية ومؤسسات أخرى

ووافق المجلس على عدد من برتوكولات التعاون بين كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية وكل من اللجنة النقابية بمصلحة الضرائب المصرية، واللجنة النقابية بمصلحة الجمارك المصرية، واللجنة النقابية بمصلحة الضرائب العقارية بالإسكندرية، ومؤسسة أشرقت الخيرية.

كما وافق المجلس علي عدد من مذكرات التفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الإسكندرية وكل من جامعة الأردن، وجامعة الزنتان بليبيا، وجامعة موستار بدولة البوسنة .