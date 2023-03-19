تعديل مواعيد كليات جامعة الإسكندرية في شهر رمضان

أعلن عدد من كليات جامعة الإسكندرية تعديل مواعيد جدول المحاضرات في شهر رمضان للعام الجامعي 2022 / 2023، حيث تغيرت المحاضرات إلى ساعة واحدة بالإضافة إلى تحويل عدد من المحاضرات الهامة التي تحتاج إلى التوقيت الكامل لنظام «أون لاين» على أن يتم الاختيار وفقا لكل كل كلية وقسم.

وتقدم «الوطن» مواعيد المحاضرات في كليات جامعة الإسكندرية على رأسها كلية التربية الرياضية بنين في أبي قير، بحسب ما تم إعلانه في بيان رسمي.

وتعد تلك المواعيد مناسبة للطلاب خلال شهر رمضان حيث يتم مراعاة فترات الصوم والعودة إلى المنازل قبل توقيت الافطار.

مواعيد محاضرات كليات جامعة الإسكندرية في رمضان

المحاضرة الأولى: 9-10 صباحا

المحاضرة الثانية: 10.10 وحتى 11.10 ظهرا

المحاضرة الثالثة: 11.20 وحتى 12.20 ظهرا

المحاضرة الرابعة: 12.45 وحتى 1.45 ظهرا

شهر رمضان في جامعة الإسكندرية

في سياق متصل، استعد اتحاد طلاب الكليات بجامعة الإسكندرية لإقامة الإفطار المجمع في كل كلية حيث تشتهر كليات جامعة الإسكندرية بذلك على رأسها كلية الهندسة التي يبدع طلابها بشكل المائدة عاما تلو الآخر.