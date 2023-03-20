دعاء الحمد.. «اللهم علمني كيف أشكرك فأنت الواحد الأحد الفرد الصمد»

يتطلع الكثيرون لمعرفة دعاء الحمد، حيث يأتي ضمن أوليات العديد من المسلمين، فيحرصوا دوما على شكر الله عز وجل على النعم المتنوعة التي لا تعد ولا تحصى، وهناك العديد من الأدعية التي يمكن أن تستعمل ويرددها المسلم من أجل شكر وحمد الله تعالى على كرمه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، وفي هذا التقرير توضح «الوطن» أفضل دعاء الحمد التي يمكن أن يردده العباد لشكر الله عز وجل.

دعاء الحمد

وجاءت صيغة دعاء الحمد، كالتالي: «اللهم إن شكرك نعمة، تستحق الشكر، فعلمني كيف أشكرك، يا من لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك، وعظيم سلطانك، الحمد لله يُجيب من ناداه نجيا، ويزيدُ من كان منه حيِيا، ويكرم من كان له وفيا، ويهدي من كان صادق الوعد رضيا»، وهو من الأدعية التي يحرص العديد من المسلمين على ترديدها في كل مرة أرادوا شكر الله عز وجل على كرمه.

ومن بين الأدعاية، جاء دعاء الحمد وهو: «رب أنت الواحد الأحد الفرد الصمد لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ونصلي ونسلم على نبيك محمد اللهم انصر جندك وثبت أقدامهم، يا من أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة».

دعاء الحمد وقضاء الحاجة

وبالحديث عن دعاء الحمد، لابد من الإشارة إلى أفضل أدعية قضاء الحاجة، ومن هذه الأدعية: «لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين».