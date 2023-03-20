أماكن ومواعيد فصل التيار الكهربائي في 4 محافظات غدا

تعتمد شركات الكهرباء خريطة للصيانة الدورية تؤدي لفصل التيار الكهربائي عند القيام بالصيانة لتوفير خدمة افضل للمشتركين.

ووفقا لخريطة الصيانة الدورية أعلنت عدة شركات كهرباء فصل التيار الكهربائي غدا الثلاثاء بعدة قرى ومدن في 4 محافظات للصيانة، مع توجيه المواطنين بالأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء بتوفير مغذي بديل فترة انقطاع التيار الكهربائي خاصة أصحاب المحال التجارية والمخابز والمستشفيات.

فصل التيار الكهربائي

وتنشر «الوطن» أماكن فصل التيار الكهربائي غدا الثلاثاء:

الدقهلية: قطع الكهرباء عن مدن بلقاس ودكرنس والمنزلة ومنية النصر والمنصورة وميت غمر والسنبلاوين ونبروه، وحددت شركة كهرباء شمال الدلتا مواعيد قطع الكهرباء غدا من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصرا.

أماكن فصل التيار الكهربائي

دمياط: فصل التيار الكهربائى بمدن كفر البطيخ والروضة والشعراء وحددت شركة كهرباء شمال الدلتا مواعيد قطع الكهرباء غدا من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصرا.

مواعيد فصل التيار الكهربائي

كفر الشيخ: انقطاع التيار الكهربائى عن شرق كفر الشيخ وشمال دسوق وسيدى سالم وبلطيم ومطوبس، وحددت شركة كهرباء شمال الدلتا مواعيد قطع الكهرباء غدا من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصرا.

المنوفية: فصل التيار الكهربائي غدا بعدة قرى مدينتي تلا الباجور من الساعة 8 صباحا للساعة 11ظهرا.