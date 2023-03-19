فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة لأعمال الصيانة

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة لمدة 5 ساعات اليوم وغدا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، على أن يعود التيار الكهربائي بعد انتهاء فرق الصيانة من أعمال الصيانة.

فصل التيار الكهربائي

وأشار مركز عمليات المحافظة في بيان صحفي اليوم، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن تقسيم الأحياء شمال مدينة الغردقة وذلك غدا الاثنين من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

عودة التيار الكهربائي

وكشف مسؤلو شركة كهرباء الغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم قطع التيار الكهربائي عن مناطق (أيمن طاهر وريفيرا الصيرفي وفاروق حفني والمصطبة وإنارة فلفلة جنوب مدينة الغردقة)، منذ الساعة 9 صباح اليوم الأحد لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، على أن يعود التيار الكهربائي لهذه المناطق في الساعة الثانية مساء اليوم.

سبب فصل التيار الكهربائي

وقال مسؤلو شركة كهرباء الغردقة إن سبب فصل التيار الكهربائي هو عمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية بصفة دورية، ويستمر فصل التيار الكهربائي عادة لمدة 5 ساعات ابتداءً من الساعة 9 صباحا حتى 2 مساءً.