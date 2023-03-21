ياسين التهامي يعود من جديد لتترات مسلسلات رمضان بـ«ستهم» مع روجينا

بعد فترة غياب دامت ما يقرب من 8 سنوات، يعود المنشد ياسين التهامي ليشدو من جديد بتترات مسلسلات رمضان حين ما يشدو بتتر مسلسل «ستهم» مع الفنانة روجينا.

ياسين التهامي يظهر كممثل مع روجينا

علمت «الوطن» أن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها ياسين التهامي كمنشد وممثل خلال مسلسل درامي، حيث سيشارك في العمل ممثل بالإضافة لأداء تتر البداية.

يشارك في مسلسل ستهم العديد من الفنانين مع الفنانة روجينا منهم: نانسي صلاح، والمنشد ياسين التهامي، الذي يظهر فى الدراما التلفزيونية لأول مرة فى مسيرته، وأحمد رفعت، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

ياسين التهامي يشدو بتتر المسلسل بعد 8 سنوات

وقالت «روجينا» عن مسلسلها الجديد «ستهم» الذي سيعرض خلال الشهر الكريم لـ«الوطن»، إن العمل الأصعب في مسيرتها الفنية الطويلة والممتدة لأكثر من 30 عاما بسبب ظروف التصوير، والماكياج الذي يستلزم استخدامه في إظهار الشخصية.