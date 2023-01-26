محمد الباز في ندوة ياسين التهامي بمعرض الكتاب: أنا محظوظ بمعرفة شيخ المداحين

شهد أول أيام معرض القاهرة للكتاب العديد من الفعاليات وسط حضور عدد كبير من الجمهور من مختلف دول العالم، ومنها ندوة للشيخ ياسين التهامي للحديث عن مسيرته وحياته مع الإنشاد الديني.

ندوة الشيخ ياسين التهامي

أدار الندوة الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الذي عبّر عن سعادته البالغة بحلول الشيخ ياسين التهامي ضيفا في معرض القاهرة للكتاب، مشير إلى أن التهامي يعد جزءا من عقل وثقافة مصر.

وخلال الندوة ناقش «الباز» كتاب «شيخ المداحين» الذي يتناول مسيرة الشيخ التهامي، وأنه لا يتناول ما يقف أمامه الناس بل يتناول ما توقف أمامه من كلام أقطاب الصوفية الكبار، مشددا على مدى سعادته وأنه من المحظوظين لتعرفه على حياة الشيخ ياسين التهامي.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار «على اسم مصر.. معا نقرأ، نفكر، نبدع».

معرض الكتاب يستقبل الزوار

واستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب الجمهور في دورته الـ 54، في أول أيام افتتاحه، وشهدت الساعات الأولى للمعرض توافد أعداد كبيرة من زوّاره، لحضور الفعاليات والأنشطة المختلفة التي يقدمها، إلى جانب اقتناء الكتب والمؤلفات.