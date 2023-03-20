سوريا تعرب عن تضامنها مع بيرو والإكوادور في مواجهة الزلزال

أعربت سوريا، اليوم لاثنين، عن تضامنها مع بيرو والإكوادور بمواجهة كارثة الزلزال الذي ضربهما، وعن تعازيها لأسر الضحايا.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: تعرب سوريا عن تعازيها لأسر ضحايا الزلزال في بيرو والإكوادور، وعن تضامنها مع حكومتيهما وشعبيهما الصديقين بمواجهة هذا المصاب، وتؤكد سوريا التي تعرضت لزلزال مدمر الشهر الماضي أن هذه الكوارث الطبيعية تجعل تضافر الجهود الإنسانية عالمياً أهم من أي وقت مضى.

شدة زلزال الذي ضرب الإكوادور

وضرب زلزال بشدة 8ر6 درجة على مقياس ريختر يوم السبت الماضي الإكوادور وبيرو، وأسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل، وإلحاق أضرار بعشرات المباني.