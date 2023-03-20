37 ألف جنيه للإدارات التعليمية الفائزة بمسابقة المشروعات القومية بجنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن صرف مبلغ 37 ألف جنيه لمديرية التربية والتعليم على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يواكب عودة طابا، موضحاً أن المبلغ مقسم على الفائزين في مسابقة المشروعات القومية الشهر الماضي، والمعلمين والموجهين المشرفين على المسابقة، وفرقة كورال مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات.

وقال المحافظ لـ«الوطن» إن ما فعله الطلاب والمعلمون والموجهون بشأن المشروعات الوطنية يدعو إلى الفخر لأن الهدف هو توعية الطلاب بقيمة وحجم المشروعات.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين في مسابقة المشروعات القومية بقاعة الديوان العام للمحافظة بحضور اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، احمد غيث مدير إدارة طور سيناء التعليمية.

المركز الأول

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء إن اللواء خالد فودة اعتمد النتيجة النهائية الأسبوع الماضي، وقرر توزيع مبلغ الجائزة وقدره 10 آلاف جنيه على الإدارات الثلاث الفائزة حيث تقرر حصول إدارة طور سيناء الفائزة بالمركز الأول 5000 جنيه، إدارة ادارة رأس سدر 3000 جنيه، المركز الثالث 2000 جنيه إدارة شرم الشيخ.

وأوضح أن المحافظ وافق على منح مبلغ 20 ألف جنيه للمعلمين والمشرفين علي المسابقة بالإضافة إلى منح كورال مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات 5000 جنيه لأغنية «تحيا مصر يا ريس» ومنح مؤلف وملحن الأغنية 1000 جنيه لكل منهما.

شهادة تقدير ومبلغ مالي

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتسليم احمد غيث مدير إدارة طور سيناء التعليمية جائزة المركز الأول في مسابقة المشروعات القومية وهي عبارة عن 5000 جنيه وشهادة تقدير باسم إدارة طور سيناء، وتسلم محمد عيد مدير إدارة رأس سدر التعليمية مبلغ 3000 جنيها وشهادة تقدير المركز الثاني، وجري تسليم حنان إسماعيل مدير إدارة شرم الشيخ التعليمية جائزة المركز الثالث 2000 جنيه وشهادة تقدير.