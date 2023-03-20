محافظ جنوب سيناء: الرئيس السيسي حقق إنجازات كبيرة ومصر تشهد طفرة في جميع المجالات

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن مصر تشهد طفرة حقيقية وخاصة في جنوب سيناء، حيث جرى إنشاء نحو 30 مشروع قوميا من رأس سدر وحتى طابا لخدمة أهالي المحافظة.

وأضاف في تصريحات خاصة، أنه جرى رصد مبلغ 300 ألف جنيه مكافاة توزع على الطلاب ومراكز الشباب والمشاركين في احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي ألقاها محافظ جنوب سيناء في ديوان عام المحافظة علي هامش احتفالات عودة طابا بمشاركة كل طوائف المحافظة وقيادات أمنية وشعبية وتنفيذية، ومشايخ وعقلاء بدو سيناء، والمئات من الطلاب والطالبات.

مكافأة المشاركين

كما أعلن محافظ جنوب سيناء عن تسليم 362 وحدة سكنية على المواطنين المنتظرين في مدينة طور سيناء وعددهم 1200 مواطن، حيث سيجري عمل قرعة للمتقدمين.

واستعرص المحافظ عددا من المشروعات القومية بالمحافظة وأبزها الطريق الدولي شرم الشيخ ونفق الشهيد أحمد حمدي، ومحطات الغاز الطبيعي، وجامعة السويس فرع أبورديس، وجامعة الملك سلمان، والتجلي الأعظم، والمدارس اليابانية، والفصول الذكية، والطاقة الشمسية، ومشروع التنمية المتكاملة.

فيلم قصير عن الإنجازات

كما تم عرض فيلم قصير مدته 10 دقائق عن أبرز المحطات في محافظة جنوب سيناء خلال 9 سنوات، وجرى عرض الصور لأشهر المدن السياحية بالمحافظة، وأبرز المشروعات التي جرى تنفيذها على أرض المحافظة.

وشمل الفيلم كلمات خاصة للرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد خلالها بما تم في شرم الشيخ خاصة في قمة المناخ، وقال المحافظ إن ما جرى إنجازه عبارة عن كتيبة عمل بقيادة رئيس الجمهورية ومعاونة كافة الأجهزة والهيئات والوزارات.

تكريم القيادات

وكرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عددا من قيادات المحافظة التي أحيلت للتقاعد، وهم 8 من رجال الجهاز التنفيذي المحافظة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام الأسبق، وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء الأسبق، وعبد الفتاح إبراهيم أحمد مدير عام مشروع المحاجر الأسبق، وأحمد شوشة مدير عام شئون البيئة، وفراج عمران مدير عام التخطيط العام، ومحمد علم مدير العلاقات العامة، والمهندس محمود المحمدي مدير عام مديرية الطرق، والسيد حامد مدير الحملة الميكانيكية، وأشرف عبد العليم مدير عام تمشيط السياحة، وحمدي قطب شؤون البيئة.