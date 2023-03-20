القومي للترجمة: خصم 40% على جميع الإصدارت غدا بمناسبة اليوم العالمي للشعر

يقدم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي تخفيضات 40%؜ على جميع اصداراته غدًا الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023، وذلك احتفالا باليوم العالمي للشعر والذي يوافق 21 مارس من كل عام.

يقدم المركز تخفيضات على مجموعة من أهم و أحدث الاصدارات منها:

الأرض الحمراء: جغرافيا الآثار في صحراء مصر الشرقية، من تأليف ستيفين سايد بوثام، مارتن هانس و يندرايكي نوينز ومن ترجمة عاطف معتمد، ريهام أبو دنيا، محمد رزق وعزت ريان

ومن سلسلة الشعر:

تأملات في مواقف منصور الحلاج، من تأليف بيير جوريس، ومن ترجمة صفاء فتحي

محنة الإرهاب: سلطات الدولة من تأليف فرانسوا سان يونيه، ومن ترجمة يسرا عمر الفاروق

رسالة الخلود- جاويد نامه، لمحمد إقبال ومن ترجمة محمد السعيد جمال الدين.

المناظرة الكبرى

ومن بين المؤلفات كذلك:

فجر الثقافة البشرية من تأليف ريتشارد ج.كلاين وبليك إدجار ومن ترجمة عبده الريس

المناظرة الكبرى من تأليف يوفال ليفين ومن ترجمة نشأت باخوم

تاريخ الأدب العربي الحديث من تحرير محمد مصطفى بدوي ومن ترجمة عبد المقصود عبد الكريم

تجاوز الوضعية والنسبوية: النظرية و المنهج والدليل من تأليف لاري لودان ومن ترجمة فاطمة إسماعيل ومن مراجعة مصطفى لبيب.

هندسة الخلايا الجذعية أساسيات وممارسات

الأنثروبولوجيا والعالم الشامل من تأليف مارك أوجيه ومن ترجمة رانيا الحسيني

أحد رواد الدبلوماسية المصرية: فرج ميخائيل موسى بك 1892-1947 من تأليف فرج موسى ومن ترجمة دينا قابيل ومنى عبد الله

ومن سلسلة الإبداع القصصي:

رواية اختفاء فتاة اسمها تشن جينفانغ من تأليف شي إيفنغ ومن ترجمة ميرا أحمد

هندسة الخلايا الجذعية أساسيات وممارسات من تحرير دافيد شافير، جوزيف برونزينو ودونالد بيترسون ومن ترجمة مختار الظواهري

التدريب على العلاقات الإنسانية: نظرية التدريب وتطبيقها على العزب والأزواج والأبناء من تأليف يوسي ليفيس وإلين كوكس ومن ترجمة منال زكريا.

نحن ذوات إنسانية من تأليف ألان تورين ومن ترجمة صالح راشد

نور من الظلام: السيرة الذاتية لاّرثر فيرجسون ماكالان رائد التراكوما من تأليف مايكل ماكالان ومن ترجمة أحمد زكي أحمد

عصر العلم: ماذا تعلم العلماء في القرن العشرين من تأليف جيرارد بيل ومن ترجمة حسين ثابت

المائة عام القادمة: استشراف القرن الحادي و العشرين من تأليف جورج فريدمان وترجمة عبد الحميد السعدي

استفزازات فلسفية: الفلسفة للمدارس الثانوية من تأليف ديفيد بيرش ومن ترجمة كرم عباس.

الشواش: الفوضى في الطبيعة من ترجمة فتح الله الشيخ وأحمد السماحي

رواية فيرا من تأليف ألكسندر سنيجريوف ومن ترجمة محمد رياض غلوش ومن تقديم أنور إبراهيم.