وزير الري يتوجه إلى الولايات المتحدة لحشد الجهود الدولية في دعم قضايا المياه

يتوجه الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، على رأس وفد مصرى رفيع المستوى، للمشاركة في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه، والمقرر عقده خلال الفترة من 22 إلى 24 مارس الجاري، بالتزامن مع الاحتفال بيوم المياه العالمي.

تأثير تحديات المياه العالمية

وقال سويلم إن المشاركة المصرية في المؤتمر المهم يأتي في إطار سعي مصر لحشد جهود المجتمع الدولى في دعم قضايا المياه، خاصة أن تحديات المياه العالمية في الوقت الحالي تؤثر سلباً على العديد من الدول حول العالم، وعلى رأسها الدول الإفريقية، ما يستدعي المزيد من التعاون الدولي في هذا المجال.

وأضاف أن مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة سبقه عقد العديد من الفعاليات الإقليمية والدولية التجهيزية، والتي سيتم رفع التوصيات الناتجة عنها لعرضها خلال المؤتمر، مشيراً إلى أن مصر كان لها دور بارز في هذه الفعاليات الدولية، مثل أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمر المناخ COP27، والتي سعت فيها مصر لإبراز ملف المياه والتغيرات المناخية، والسعي لتعزيز التعاون بين مختلف دول العالم لمواجهة التحديات المائية.

مناقشة خطة عمل مبادرة التكيف في قطاع المياه

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر خطة عمل مبادرة التكيف في قطاع المياه، التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ «COP27»، فيما سيعقد وزير الموارد المائية العديد من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر، مع العديد من الوزراء وكبار المسئولين من دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالمياه.

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت في عام 2018 أن الفترة بين عامي 2018 و2028 هي «العقد الدولي للعمل.. الماء من أجل التنمية المستدامة»، والمعروف اختصارا باسم عقد العمل من أجل المياه، وينظم المؤتمر بقيادة مشتركة من دولتى هولندا وطاجيكستان.