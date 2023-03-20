وزير التعليم: المستقبل يحتاج لمواصفات معينة لخريجي المدارس الفنية

شهد اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، مناقشات واسعة في حضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حول منظومة التعليم الفني في مصر.

إعداد مناهج الإعدادي

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يجرى إعداد مناهج الإعدادي الآن بالتعاون مع خبراء دوليين ومادة ريادة الأعمال جزء أساسي في المناهج ومادة المشروعات وريادة الأعمال، موضحا أن المستقبل يحتاج مواصفات معينة لخريجى المدارس الفنية، والوظائف التقليدية لم تعد مقبولة.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن مواصفات طالب التعليم الفني ترسخ فيه مبكرا كيف يفكر في تنفيذ مشروع صغير مع تدريبه على دراسات احتياجات السوق، ولذا الطالب مستقبل سوف يقبل علي ريادة المشروعات.

وقال: هناك علاقة كبيرة بين المشروعات الصغيرة ووزارة التربية والتعليم ونعمل على تطوير الطالب بالمدارس الفنية ليتواكب مع الثورة الصناعية: أنا بجهز جيل مقبل علي ريادة الأعمال.

التعليم قاطرة التنمية

أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن التعليم قاطرة التنمية الحقيقة وبناء الدولة المصرية والجمهورية الجديدة، وبناء الإنسان يبدأ من التعليم وريادة الأعمال.

وأشار خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، قائلا: لدينا رؤية تتماشى مع فكر ريادة الأعمال، والجمهورية الجديدة أحد مقوماتها التعليم، وهناك تجارب فى دول ناجحة تعطى الطالب مناهج تربوية تتفق مع فكره وعقله، إضافةالى أن اللجنة سبق وأوصت بعمل بروتوكول تم توقيعه بعد عدة سنوات بين الوزارة وجهاز المشروعات، واستمعت اللجنة لرؤية الوزارة فيما يخص سوق العمل، وأهمية ريادة الأعمال، إضافة لتطوير الصناعة والاهتمام بملف الزراعة.