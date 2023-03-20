صلاح عبدالله يشارك في عملين بدراما رمضان 2023.. «حضرة العمدة» و«سره الباتع»

يشارك عدد من الفنانين فى السباق الرمضاني لعام 2023 بأكثر من عمل فني من بينهم الفنان صلاح عبدالله الذي يشارك بعملين دفعة واحدة الأول يقدم من خلاله شخصيات مميزة ومختلفة.

حيث يشارك الفنان صلاح عبدالله فى السباق الرمضاني بمسلسل حضرة العمدة الذي يشارك من خلاله بجانب عدد كبير من الفنانين من بينهم روبي ومحمود عبد المغني وبسمة وادوارد وأحمد بدير ومحمد محمود عبد العزيز وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

مسلسل حضرة العمدة

ويتطرق العمل الى مناقشة تولي السيدة منصب العمدة من خلال شخصية صفية الفارس التي تجسدها الفنانة روبي والتى ترشح على كرسي العمودية وبالفعل تفوز وسط اعتراضات من البعض فى القرية.

كما يشارك الفنان صلاح عبد الله أيضا في مسلسل سره الباتع الذي يخوض من خلاله المخرج خالد يوسف السباق الرمضاني للمرة الأولى ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد فهمي وحسين فهمي وأحمد صلاح السعدني وحنان مطاوع وريم مصطفي وعدد آخر من الفنانين.