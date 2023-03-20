مسلسلات رمضان 2023.. زينب العبد فتاة ريفية في «حضرة العمدة»

تشارك الفنانة زينب العبد، في موسم مسلسلات رمضان 2023، من خلال مسلسل حضرة العمدة، والذي يعرض على شاشة قناة الحياة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ملئ بالإثارة والتشويق، حيث تجد صفية فارس، وهى أستاذة بالجامعة الأمريكية عمدة لإحدى القرى، وتواجه صراعات مليئة بالأحداث غير المتوقعة.

زينب العبد في مسلسلات رمضان 2023

وتجسد زينب العبد، شخصية فتاة ريفية اسمها سليمة، ومع تصاعد الأحداث والمعارك الشرسة التي تدور، تكون بمثابة الفتاة الطيبة التي تخفف من وطأة وحدة المواقف، دون أن يعرف المشاهد إذا ما كانت تستمر هذه الطيبة لنهاية الحلقات، أم تقع أمورًا تقلب الأحداث رأسًا على عقب.

صناع مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، يضم عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم روبي، أحمد رزق، أحمد بدير، محمود عبدالمغني، صلاح عبدالله، سميحة أيوب، دينا، وفاء عامر، إيهاب فهمي، محمد محمود عبدالعزيز.

المسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، إخراج عادل أديب، إنتاج ريمون مقار، وقد طرحت الأغنية الدعائية للمسلسل بصوت الفنان مدحت صالح، من تأليف أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد إبراهيم.