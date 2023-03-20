الإفراج عن الصحفي الفرنسي المحتجز في مالي أوليفييه دوبوا

أفرج، اليوم، عن الصحفي الفرنسي أوليفييه دوبوا الذي كان محتجزا في مالي منذ 8 أبريل 2021، بعد اختطافه من قبل إحدى فروع تنظيم القاعدة بمنطقة الساحل.

وكان دوبوا، الصحفي المستقل الذي يعيش ويعمل في مالي منذ سنة 2015، أعلن بنفسه في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي في 5 مايو 2021 أنه اختطف في 8 أبريل في جاو شمال مالي على يد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التحالف الأبرز في الساحل والمرتبط بتنظيم القاعدة، وهو الرهينة الفرنسي الوحيد في العالم.

مرور 500 يوم على اختطافه

وفي مطلع أغسطس 2022، وبمناسبة مرور نحو 500 يوم على اختطافه، أطلقت عائلة أوليفييه دوبوا حملة لطلب دعم الرأي العام الفرنسي وحث السلطات على مساعدته، عشية عيد ميلاده الـ48.

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أكدت في 10 ديسمبر الماضي خلال زيارة لأبيدجان أن فرنسا "تقوم بكل ما لديها من إمكانات لأجل تحرير الصحفي".