لجنة تحكيم «الدوم» تشيد بأداء المتسابقة تمارا عماد بعد غناء «وأنا مالي»

شاركت المتسابقة تمارا عماد، من محافظة المنيا، في الحلقة الجديدة بالموسم الثاني من برنامج «الدوم»، بفئة الغناء.

إشادة من لجنة التحكيم

وقدمت تمارا عماد أمام لجنة التحكيم، في المرحلة الأخيرة من تجارب الأداء الكامل، أغنية «وأنا مالي» للمطربة الراحلة وردة، وأشادت بها اللجنة، إذ قال لها الفنان حميد الشاعري: «إلقاء وحضور ومخارج ألفاظك حاجة جميلة جدا».

وأضاف الشاعر الغنائي أمير طعيمة: «طول الوقت شطورة»، فيما قالت الفنانة أنوشكا: «بجد برافو».

برنامج الدوم بكل المحافظات

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني.

ويجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.