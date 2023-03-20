إصابة شخص في تصادم دراجة نارية مع سيارة ملاكي ببورسعيد

أصيب شخص مساء اليوم في تصادم دراجة نارية كان يقودها مع سيارة ملاكي مسرعة أمام مبنى محافظة بورسعيد وتم نقل المصاب في حالة خطيرة إلى المستشفى لتلقي العلاج

نقل المصاب إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد أنه وصل إلى مستشفى السلام بورسعيد عن طريق سيارة الإسعاف إبراهيم كامل إبراهيم 57 سنة مصاب باشتباه كسور متعددة بعظام الجمجمة واضطراب شديد بدرجة الوعي والحالة العامة سيئة جدا.

السرعة الزائدة سبب الحادث

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة أن دراجة نارية كان يقودها المصاب تصادمت مع سيارة ملاكي أمام مبنى المحافظة بسبب السرعة الزائدة.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على السيارة والدراجة النارية إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث