مصرع شخص بحادث اصطدام دراجة نارية بمقطورة قصب نجع حمادي

لقي شخص مصرعه مساء اليوم الجمعة، إثر حادث اصطدام دراجة نارية بمقطورة قصب بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

تصادم دراجة بمقطورة قصب في نجع حمادي

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا تلقى إخطارًا من غرفة العمليات في محافظة قنا، يفيد بمصرع شاب يدعى أمجد جاد ميخائيل في حادث تصادم دراجة بخارية ومقطورة قصب بطريق قرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى نجع حمادي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.