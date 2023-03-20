رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

القوات المسلحة تنظم زيارات لأمهات الشهداء بمناسبة عيد الأم (فيديو)

كتب:

محمد مجدي
05:47 م | الإثنين 20 مارس 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

نظمت القوات المسلحة زيارات لأمهات الشهداء بمناسبة عيد الأم 2023، ونشرت القناة الرسمية للقوات المسلحة على موقع «يوتيوب»، منذ قليل، فيديو للزيارات، والتي رافق أبطال القوات المسلحة خلالها، عدد من الفنانين بينهم النجم محمد فؤاد، والفنان أحمد جمال.

ووجهت القوات المسلحة الإعزاز والتقدير والاحترام لأسر الشهداء، كما استقبلت الأسر هدايا القيادة العامة للقوات المسلحة، وتحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

اقرأ المزيد:

السيسي يكرّم أسر الشهداء ومصابي العمليات ضمن احتفالية يوم الشهيد

جمعية المحاربين القدماء: القوات المسلحة حريصة على دعم أسر الشهداء والمصابين

أمين عام «رعاية أسر الشهداء» لـ رانيا هاشم على قناة الحياة: مصر لا تنسى أبناءها

أمين عام «رعاية أسر الشهداء» لـ رانيا هاشم على قناة الحياة: الخدمات لم تتوقف خلال جائحة كورونا
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.