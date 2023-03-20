القوات المسلحة تنظم زيارات لأمهات الشهداء بمناسبة عيد الأم (فيديو)

نظمت القوات المسلحة زيارات لأمهات الشهداء بمناسبة عيد الأم 2023، ونشرت القناة الرسمية للقوات المسلحة على موقع «يوتيوب»، منذ قليل، فيديو للزيارات، والتي رافق أبطال القوات المسلحة خلالها، عدد من الفنانين بينهم النجم محمد فؤاد، والفنان أحمد جمال.

ووجهت القوات المسلحة الإعزاز والتقدير والاحترام لأسر الشهداء، كما استقبلت الأسر هدايا القيادة العامة للقوات المسلحة، وتحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.