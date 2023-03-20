طقس الإسكندرية غدا.. تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

يحمل طقس الإسكندرية غدا الثلاثاء، بشرى سارة للمواطنين من خلال تحسن الأحوال الجوية عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية، حيث تغيب الأمطار بينما تحل محلها شبورة مائية على السواحل الشمالية، فيما يصاحبها طقس مائل للحرارة صباحا ويتغير بشكل كبير حيث يميل إلى البرودة مساء مع نشاط رياح ملحوظ وتوسط في ارتفاع الأمواج.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية معتدل غدا الثلاثاء، مع ميل إلى الحرارة ظهرا ثم يعود إلى البرودة ليلا مع تشديد بضرورة استمرار ارتداء الملابس الثقيلة رغم ارتفاع درجات الحرارة نسبيا.

درجات الحرارة في الإسكندرية غدا

وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية غدا، العظمى 21 درجة مئوية، والصغرى 13 درجة، وهو ما يعني أن طقس الإسكندرية غدا معتدل من حيث درجات الحرارة مائل إلى البرودة ليلا وذلك في ظل بلوغ سرعة الرياح 38 كيلو متر في الساعة، وهي الرياح التي يتكون اتجاهها شمالية غربية، وشمالية شرقية.

ارتفاع الأمواج مع طقس الإسكندرية

ويرتبط طقس الإسكندرية غدا، أيضا بحالة البحر وهي التي تتباين أيضا ما بين خفيفة إلى معتدلة في ظل إرتفاع الموج من 2 إلى 3 مترات، وهو الأمر الذي يتبعه تحذير من نزول مياه البحر.