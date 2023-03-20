الرئيس الروسي يلغي 20 مليار دولار ديونا على دول إفريقية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلغاء ديون مستحقة على دول إفريقية، بأكثر من 20 مليار دولار، مؤكدًا أن تعزيز العلاقات بين روسيا ودول إفريقيا يمثل أولوية قصوى لموسكو.

موافقة الرئيس الروسي على تمديد اتفاق تصدير الحبوب

كما أكد الرئيس الروسي أن بلاده ستوافق على تمديد اتفاق تصدير الحبوب بشرط تنفيذه بالكامل، مضيفا: سيتم إرسال الحبوب إلى إفريقيا بالمجان إذا لم نتفق على تمديد اتفاق الحبوب خلال 60 يوما.

وذكر الرئيس الروسي، أنه لم يصل لإفريقيا سوى 3 ملايين طن من الحبوب من أصل 820 سفينة غادرت مواني أوكرانيا.

يأتي ذلك بعدما هددت موسكو بتعليق المشاركة في اتفاق الحبوب، إذا لم يتم إحراز تقدم بتصدير منتجاتها الزراعية.