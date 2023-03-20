الرئيس الصيني يزور موسكو لبحث التعاون الاقتصادي مع نظيره الروسي

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إنه من المقرر أن يزور الرئيس الصيني العاصمة الروسية موسكو خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث تحدث الناطق باسم الكرملين عن أن الرئيس الروسي سيلتقي الرئيس الصيني اليوم، وسيجريان محادثات وجها لوجه، ومن المقرر أن يلتقي الوفدان الصيني والروسي يوم غد بحضور الرئيسين.

وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «تحدث مساعد بوتين عن وجود مؤتمر صحفي للرئيس الصيني والروسي، ومن المحتمل حسب تقارير أن يوقع الرئيسان اتفاقيتين استراتيجيتين حتى أواخر العام 2030، إضاف إلى مناقشة التعاون الاقتصادي الذي تجاوز الحدود الذي كانت تريدها السلطات الروسية».

تعاون روسيا مع الصين بمبلغ تجاوز 200 مليار دولار

وتابع: «الحديث الروسي يدور حول تعاون روسيا مع الصين بمبلغ تجاوز 200 مليار دولار من التعاون بين موسكو وبكين، إضافة إلى التعاون في عدة مجالات أخرى، كما أن الصين تعتبر الوجهة الرئيسية للطاقة الروسية خصوصا بعد ابتعاد الدول الأوروبية عن هذه الطاقة».

واستطرد: «الرئيس الصيني من المرجح أن يعيد طرح المبادرة الصينية التي كان قد طرحها أحد الدبلوماسيين الصينين على نظيره الروسي، وبوتين خلال نشره بعض المقالات على صحيفة جازيت الروسية خلال الساعات الماضية سبق الرئيس الصيني وأرسل بعض الرسائل أن بلاده مستعدة لهذه المفاوضات، وحل الأزمة الروسية الأوكرانية، لكن ذلك يجب أن يتزامن مع شروط الأمر الواقع».

إنهاء الحرب والصراع الروسي الأوكراني

وأوضح: «زيارة بوتين إلى مدينة مريوبول تحمل في طياتها تأكيدا روسيا أن أي حديث لإنهاء الحرب والصراع الروسي الأوكراني، يجب أن يراعي هذه المناطق، وأن يعترف الجميع أنها من ضمن الأراضي الروسية إضافة إلى القرم التي أصبحت خارج أي نقاش».