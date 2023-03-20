سعر جرام الذهب عيار 21.. وصل إلى 2010 جنيهات دون مصنعية

خلال فترات بسيطة من تدوالات اليوم، تباينت أسعار الذهب محليًا وعالميًا، وتراجعت أسعار الذهب في نهاية تداولات اليوم، بقيمة 40 جنيها، وفق ما أعلنته شركة جولد بيليون العاملة في مجال تداول أسعار الذهب.

وضمن خدماتها المقدمة للجمهور ترصد «الوطن» أسعار الذهب اليوم، ومنها سعر جرام الذهب عيار 21، في نهاية تعاملات اليوم، وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21 دون مصنعية

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2010 جنيهات للبيع، مقابل 2030 جنيها للشراء.

- عيار 24 نحو 2297 جنيها للبيع، مقابل 2320 جنيها للشراء.

- عيار 22 نحو 2106 جنيهات للبيع، مقابل 2127 جنيها للشراء.

- عيار 18 نحو 1723 جنيها للبيع، مقابل 1740 جنيها للشراء.

- عيار 14 نحو 1340 جنيها للبيع، مقابل 1353 جنيهًا للشراء.

- عيار 12 نحو 1149 جنيها للبيع، مقابل 1160 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21.. الجنيه والأونصة

وسجل سعر الجنيه الذهب 16,080 جنيها للبيع، و16,240 جنيها في عمليات الشراء، بينما سجل سعر الأونصة 71,441 للبيع في مقابل 72,152 للشراء، فين حين سجل سعر كيلو الذهب 2,297,143 للبيع مقابل 2,320,000 للشراء.

وشهدت أسعار الذهب مع نهاية تعاملات اليوم، تراجعا بنحو 40 جنيهًا عن أسعارها صباح أمس، وفق ما أعلنته شركة جولد بيليون، إحدى الشركات العاملة في مجال تداول أسعار الذهب.