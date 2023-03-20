«جولد بيليون»: تراجع أسعار الذهب الفورية عالميا إلى 1985.80 دولار للأونصة

تراجعت أسعار الذهب الفورية في التداولات العالمية، اليوم الاثنين، إلى مستوى 1985.80 دولار للأونصة، بعدما وصلت في وقت سابق إلى أعلى مستوى لها منذ عام تقريبا، مسجلة 2009.69 دولار للأونصة.

وخلال 3 أسابيع متتالية، سجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا كبيرا، بعدما لعب دور الملاذ الآمن في الأسواق، على خلفية مخاوف وعزوف عن المخاطرة، منذ انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر في الولايات المتحدة، قبل أن تنتقل العدوى إلى العملاق المصرفي السويسري كريدي سويس.

الذهب يكسر حاجز الألفي دولار للمرة الأولى

وكسرت أسعار الذهب العالمية مستوى 2000 دولار للأونصة، اليوم الاثنين، للمرة الأولى منذ مارس 2022، ليستمر الأداء الاستثنائي للمعدن النفيس في جذب المزيد من الاستثمارات، في ظل اتساع مخاوف الأسواق المالية من أزمة المصارف، وفق تقرير لـ«جولد بيليون».

وحقق الذهب مكاسب تصل إلى 150 دولار تقريبا منذ الإعلان عن انهيار بنك سيليكون فالي، نتيجة فقدان الأسواق العالمية الثقة في القطاع المصرفي، وتسارع وتيرة الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق.

الدولار يفقد زخمة أمام العملات الرئيسية

من جهة أخرى، حاول الدولار الأمريكي تحقيق بعض المكاسب اليوم مقابل العملات الرئيسية، لكنه سرعان ما فقد زخم الصعود لصالح الذهب، وتداول مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، عند نفس سعر افتتاح جلسة اليوم، محققا 103.39 نقطة، دون أي تغير.