عاجل.. انخفاض أسعار الذهب 40 جنيها في نهاية تداولات اليوم

تراجعت أسعار الذهب في نهاية تداولات اليوم، بقيمة 40 جنيها، وفق ما أعلنته شركة جولد بيليون العاملة في مجال تداول أسعار الذهب، حيث سجل عيار 21 نحو 2040 جنيهًا للجرام بدلا من 2080، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم وتقارير الأسعار.

أسعار الذهب الآن

وقدّرت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية الآن بـ2331 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وبيع الذهب عيار 21 بسعر 2040 جنيهًا، والذهب عيار 18 بسعر 1749 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 16 ألفًا و320 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها منذ مارس 2022، ويتجه نحو مكاسب أسبوعية بنسبة 5%، حيث يتدفق المستثمرون على أصول الملاذ الآمن في أعقاب الاضطرابات المصرفية العالمية.