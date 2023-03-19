الذهب يختتم تعاملات اليوم بإجمالي خسائر 33 جنيها

شهدت أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم تراجعا 33 جنيهًا، عن صباحًا، بحسب ما أعلنته شركة جولد بيليون العاملة في مجال تداول أسعار الذهب، حيث سجل عيار 24 الأكثر نقاء سعر 2377 جنيهًا بدلًا من 2400 جنيهًا صباحا.

أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب في محال الصاغة المصرية في نهاية التعاملات اليوم، الذهب عيار 21 بسعر 2080 جنيهًا، والذهب عيار 18 بسعر 1783 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 16 ألفًا و640 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميا

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع الذهب بنسبة 2% إلى 1.988 دولار للأوقية، ويعد ذلك أعلى مستوى منذ شهر مارس لعام 2022، ويتجه نحو مكاسب أسبوعية بنسبة 5%، إذ يتدفق المستثمرون على أصول الملاذ الآمن بعد الاضطرابات المصرفية العالمية.