عاجل.. أوقية الذهب تصل إلى 2007 دولارات عالميا لأول مرة منذ مارس 2022

قفز سعر أوقية الذهب على نحو مفاجئ، إلى 2007 دولارات للأوقية من 1980 صباح اليوم، متجاوزاً حد المقاومة لأول مرة منذ مارس 2022، حينما ارتفع المعدن الأصفر في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية.

6.5% زيادة الأسبوع الماضي

ارتفع المعدن الأصفر بنسبة 6.5% الأسبوع الماضي محققاً أقوى مستوياته في 11 شهرًا بعد الأزمة المصرفية العالمية التي بدأت بانهيار بنك وادي السيليكون الأمريكي، ما أثار مخاوف من ضعف أوسع في الاقتصاد العالمي وزاد الطلب على الأصول الأكثر أمانًا.

توقعات برفع سعر الفائدة

من المقرر صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء المقبل، وسط توقعات برفع سعر الفائدة 0.25% بدلاً من 0.50% في ضوء تخفيف الضغوط التضخمية والاضطراب المصرفي الأخير.

سعر الذهب عيار 21

محلياً، سجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2,377 جنيه، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2,080 جنيه، و1,783 جنيه لعيار 18، وبيع الجنيه الذهب بسعر 16,640 ألف جنيه.