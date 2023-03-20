«أمازون» تعلن نيتها تسريح 9 آلاف موظف بعد إفلاس «سيليكون فالي»

أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية بحسب قناة «العربية» الإخبارية، أمازن نيتها تسريح 9000 موظف الفترة المقبلة، بعد أيام قليلة من إعلان أزمة في البنوك الأمريكية بعد إفلاس بنك سيليكون فالي؛ لتمويل الشركات الناشئة، وإفلاس بنك كريدي سويس السويسري.

موجات تسريح واسعة

وتأتي موجة تسريح أمازون بعد دفعة تسريحات شهدتها فيس بوك وتويتر وسناب شات وسط أزمة اقتصادية تضرب العالم بعد عام من الأزمة الروسية الأوكرانية، وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ظهر في دولة الصين نهاية 2019.