مديرة مصرية بـ«أمازون»: المرأة تمكنت من تعزيز حضورها بقطاع الخدمات اللوجستية «حوار»

قالت ندى المنسي، مدير مكتب إدارة المشاريع الهندسية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ«أمازون» العالمية، إن قطاع الخدمات اللوجستية كان يغلب عليه الرجال قبل 10 سنوات، لكن الأمر تغير بدعم واضح من الدولة للمرأة المصرية، وتمكنت من تعزيز حضورها وزيادة تأثيرها في القطاع، بخطوات ثابتة.

وأضافت «المنسي» في حوار لـ«الوطن»، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يحل من كل عام يوم 9 مارس، أن القطاع كان يُنظر له على أنه «قطاعٌ يهيمن عليه الرجال»، لكن النساء استطعن إثبات أنفسهن وإظهار قوتهن وعملهن كعناصر فاعلة في صنع القرار.. وإلى نص الحوار.

التحدي الأكبر هو «الأفكار»

ما هي التحديات الرئيسية التي تواجهها المرأة في هذا القطاع، وما الذي يمكننا فعله لحلها على المدى القصير والطويل؟

- أعتقد أن التحدي الأكبر الذي تواجهه النساء هو أفكارهن، فغالباً ما نكبر ونحن معتقدات أننا أقلية من الدرجة الثانية وهذا هو التحدي الأكبر، لأن الناس يصدقون ما نقوله لهم، ولقد رأيت في مسيرتي المهنية أننا عندما نتميّز سيحترمنا الناس وسيروننا بالطريقة التي نرى فيها أنفسنا، وأعتقد أن التركيز على التطوير الوظيفي وتمكين المرأة وتدريب النساء على القيادة أمر ضروري لتغيير العقلية ببطء ومساعدة المرأة على أن تكون متمكنة.

كيف يمكن للمرأة أن تبني مساراً وظيفياً ناجحاً في هذا المجال، وهل لا يزال يعتبر مجالاً مخصصاً للرجال؟

- كوني أمتلك خلفية في الهندسة والعمل في قطاع الخدمات اللوجستية، فقد درجت العادة أن يكون أغلب العاملين في هذا المجال من الرجال، وبعد عشرة أعوام من عملي في هذا القطاع، يمكنني بالتأكيد أن أقول إن الأمور قد تحسنت خلال هذه الفترة، وقد بدأت المرأة في تعزيز حضورها وزيادة تأثيرها في القطاع، ببطء ولكن بخطوات ثابتة، وأعتقد أنه حتى لو كان يُنظر له على أنه «قطاعٌ يهيمن عليه الرجال»، فإن النساء ما زلن قادرات على إثبات أنفسهن وإظهار قوتهن وعملهن كعناصر فاعلة في صنع القرار.

إذا كانت مناسبات مثل اليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية 2023 قادرة على أن تغير أو تسلط الضوء على مجال واحد من قطاع الخدمات اللوجستية، فماذا سيكون ولماذا؟

- الشمولية برأيي هي أكثر ما يمكن أن يسل الضوء على مجالات قطاع الخدمات اللوجيتسية.

الخلفية التعليمية

كيف تؤهلك خلفيتك التعليمية لشغل منصب في شركة أمازون العالمية؟

درست هندسة إدارة الإنشاءات، وأكملت درجتي الماجستير والدكتوراه قبل الانضمام إلى شركة أمازون، وحظيت بالتقدير الأمثل لخلفيتي التعليمية وشهاداتي الجامعية التي حصلت عليها، ومنحتني دراستي المعرفة الهندسية ومهارات التفكير النقدي.

ما الذي تهدفين إلى تحقيقه من خلال منصبك؟

لدي شعار واحد في عملي، وهو أن أغادر مكان العمل أفضل من الوقت الذي بدأت العمل فيه، وأن أعمل بجد وأبذل كل ما بوسعي لتقديم أفضل النتائج. وبصفتنا نساء، فإننا نتمتع بالشغف بطبيعة الحال، وهذا أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلنا نتفوق فيما نقوم به.