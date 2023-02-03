«أمازون» تخسر 2.7 مليار دولار خلال 2022 لأول مرة منذ 9 سنوات

تسبب تفشى فيروس كورونا في زيادة الإقبال على الشراء أونلاين واستخدام منصات التجارة الإلكترونية، وحققت منصات التجارة الإلكترونية أرباحا كبيرة، واستمرت أمازون في النمو حيث تضاعفت أرباحها، ومع ذلك، لم يتمكن عملاق التجارة الإلكترونية من استئجار وبناء مستودعات بسرعة كافية لتلبية الطلب المتزايد في التسوق عبر الإنترنت.

وبحسب ما أعلنه موقع gadgets التقني، فإن الفترة الأخيرة شهدت انحسار أزمة كورونا ولجوء المستهلكين إلى المتاجر والمحلات العادية، وتقليل الاعتماد على منصات التجارة الإلكترونية، والعودة إلى السفر والنزهات علاوة على ذلك مع ارتفاع التضخم، أصبح العملاء أيضًا أكثر ترددًا في الإنفاق، تسبب ذلك في تكبد شركات التجارة الالكترونية وعلى رأسهم امازون في خسائر كبيرة وتراجعت أرباح أمازون، وقامت الشركة الآن بتحديث منشور المدونة الخاص بها للإعلان عن نتائجها للربع الرابع من عام 2022، حيث أظهرت نتائج الاعمال عن أول عام غير مربح لها منذ عام 2014، وفي عام 2022 ، خسر تاجر التجزئة الإلكتروني 2.7 مليار دولار على الرغم من نمو مبيعات موسم العطلات بنسبة 9٪.

لماذا تكبدت أمازون خسارة في عام 2022

وتوضح الشركة أن السبب الأكبر لخسائرها أنها تعرضت على مدار العام بسبب استثماراتها الهائلة في شركة صناعة السيارات الكهربائية Rivian، وانخفضت قيمة شركة صناعة السيارات في عام 2022 وأثرت أيضًا على إيرادات أمازون.

بدأت أمازون بالفعل في طرح شاحنات Rivian للتوصيل الكهربائي ولديها حصة 20% في شركة صناعة السيارات، وكانت شركة Rivian ذات مرة واحدة من أكبر العروض العامة الأولية في تاريخ الولايات المتحدة وأرادت تكرار نجاح Tesla، ومع ذلك، في عام 2022، انخفض سعر سهم شركة صناعة السيارات بنسبة 82% حيث ارتكبت أخطاء التسعير ولم تحقق أهداف النمو الخاصة بها.

كيف تخطط أمازون للتعامل مع الخسائر

بدأت الشركة في إعادة النظر في خطط توسيع المستودعات الخاصة بها حيث تتبعت العديد من التقارير عمليات الإلغاء والإغلاق والتأخير، وظهر الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، آندي جاسي، في مكالمة ربع سنوية مع المستثمرين ليصرح بأن أولوياته القصوى كانت خفض التكاليف في عمليات الشركة، وفقًا لتقارير NPR.

وقال جاسي: «من المهم أن نتذكر أنه خلال السنوات القليلة الماضية، اتخذنا بصمة مركزية للوفاء أنشأناها على مدار 25 عامًا وضاعفناها في غضون عامين فقط»، وأضاف: «لقد أنشأنا في الوقت نفسه شبكة نقل، للميل الأخير، تقريبًا بحجم UPS ... فقط لكي تعمل هذه الشبكات، استغرق الأمر كل ما لدينا».

وفي الشهر الماضي، أعلنت أمازون أنها تتوقع خفض حوالي 5% من القوة العاملة في الشركة 18000 وظيفة، في إحدى المدونات زعم جاسي أن الاقتصاد غير المؤكّد واندفاع التوظيف في حقبة الوباء للشركة هما السببان وراء مثل هذا القرار.