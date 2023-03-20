رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

السيدة انتصار السيسي: تحية اعتزاز مني لكل امرأة مصرية هي السند والعون لأسرتها

كتب:

محمود البدوي
06:29 م | الإثنين 20 مارس 2023
السيدة انتصار السيسي

السيدة انتصار السيسي

أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادتها البالغة لحضورها حفل تكريم الأم المثالية 2023.

وقالت السيدة انتصار السيسي، خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «شرفت اليوم بحضور حفل تكريم الأم المثالية المصرية 2023، وسعدت بوجودي بين نماذج نسائية ملهمة، استطاعت أن تقهر المستحيل والظروف للعبور بأسرتها إلى بر الأمان.. تحية اعتزاز مني لكل امرأة مصرية.. هي السند والعون لأبنائها وأسرتها، وكل عام وكل أمهاتنا بخير وسلام». 

اقرأ المزيد:

السيدة انتصار السيسي: «دوي» و«نوارة» تستهدفان تمكين الفتيات من الصمود أمام التحديات

السيدة انتصار السيسي: «عندنا سيدات مش بألف راجل ولكن بالدنيا كلها»

سيدات يكشفن لـ يوسف الحسيني تفاصيل تكريمهن من السيدة انتصار السيسي «فيديو»

انتصار السيسي في اليوم العالمي للمرأة: السيدات شريك أساسي في بناء جمهوريتنا الجديدة
بقلم محمود البدوي