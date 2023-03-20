السيدة انتصار السيسي: تحية اعتزاز مني لكل امرأة مصرية هي السند والعون لأسرتها

أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادتها البالغة لحضورها حفل تكريم الأم المثالية 2023.

وقالت السيدة انتصار السيسي، خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «شرفت اليوم بحضور حفل تكريم الأم المثالية المصرية 2023، وسعدت بوجودي بين نماذج نسائية ملهمة، استطاعت أن تقهر المستحيل والظروف للعبور بأسرتها إلى بر الأمان.. تحية اعتزاز مني لكل امرأة مصرية.. هي السند والعون لأبنائها وأسرتها، وكل عام وكل أمهاتنا بخير وسلام».