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انتصار السيسي في اليوم العالمي للمرأة: السيدات شريك أساسي في بناء جمهوريتنا الجديدة

كتب:

نرمين عفيفي
01:16 م | الأربعاء 08 مارس 2023
السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرأة المصرية بمناسبة يوم المرأة العالمي.

انتصار السيسي: أتوجه بالتحية والتقدير لكل سيدة مصرية مخلصة 

وكتبت قرينة الرئيس، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أتوجه بالتحية والتقدير لكل سيدة مصرية مخلصة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وإنني في هذه المناسبة أؤكد أن الدولة المصرية مستمرة في جهود تمكين السيدات على كل المستويات والأصعدة، إيمانًا بأن المرأة شريك أساسي وعنصر فاعل في بناء جمهوريتنا الجديدة.. كل عام وأنتن بخير».

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