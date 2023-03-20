الإعلامية عزة مصطفى: المرأة المصرية هي الجبل الذي يستند عليه الجميع

هنأت الإعلامية عزة مصطفى، المرأة المصرية بمناسبة احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية؛ التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم.

عزة مصطفى: المرأة المصرية وتد وجيل

وقالت عزة مصطفى، خلال تقديم برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إن المرأة المصرية هي الوتد والجبل الذي يستند عليه الجميع، مؤكدة أنها سيدة صبورة وحمولة على المحن والأزمات.

واستطردت الإعلامية عزة مصطفى، مساء اليوم: «المرأة المصرية تبتسم رغم الألم؛ فهي الهدوء والأمان؛ كل سنة وانتي طيبة وبخير، وتفضلي دايمًا الطاقة الإيجابية».

تفاصيل احتفالية المرأة المصرية

وتطرقت عزة مصطفى، خلال تقديم برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إلى مشكلة عدم توثيق الطلاق؛ لافتة إلى أن هناك 240 ألف حالة طلاق كانوا يطلبون الفتوى، وحالتين فقط انطبق عليهم أركان الطلاق.

وانطلقت احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، اليوم الاثنين، بحضور كبار رجال الدولة.